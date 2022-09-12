«Оранжевый» уровень пожарной опасности объявлен в Подмосковье

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В Московской области объявлен «оранжевый» уровень опасности. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

— Местами чрезвычайная пожарная опасность пятого класса, — говорится в сообщении.

Предупреждение продлится в Подмосковье до 15:00 14 сентября, говорится на сайте Гидрометцентра.

В августе в лесах Подмосковья были ликвидированы сто восемьдесят девять пожаров. Об этом сообщили в областном Комлесхозе. По словам председателя комитета Олега Баженова, за прошлые сутки в регионе ликвидировали семь возгораний в лесах на общей площади более пяти гектаров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в социальных объектах Московской области стартовал новый отопительный сезон.

9 сентября стало известно, что в столице подали отопление в более чем 550 социальных учреждений по заявкам. По словам Бирюкова, система теплоснабжения была полностью подготовлена к осенне-зимнему сезону еще к 1 сентября.