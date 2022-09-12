The Economist: Германия рискует потерять всю промышленную систему из-за газового кризиса

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В связи с энергетическим кризисом Германия может остаться без промышленной системы. Такое мнение выразил автор британского журнала The Economist.

— Ситуация выглядит «токсичной» для многих предприятий. И через глобальные цепочки поставок этот «яд» может распространиться на остальной промышленно развитый мир, который сильно зависит от немецких производителей, — говорится в материале со ссылкой на главу Ассоциации немецкой промышленности BDI Зигфрида Руссвурма.

По его словам, немецкое производство оказалось под угрозой исчезновения, а самой большой проблемой стала высокая стоимость энергии, которая на следующий год уже выросла в 15 раз.

В издании отметили, что промышленность в стране последние годы держалась на дешевой российской энергетике и возможности сбыта производимой продукции на рынках Китая. Однако из-за санкций и спада экономики КНР Германия столкнулась с испытанием индустриальной системы на прочность, передает РИА Новости.

Недавно в Германии начали переживать из-за «битвы за газ» между странами Европы. Глава крупнейшей оппозиционной партии Германии ХДС Фридрих Мерц напомнил о схожем кризисе 2015–2016 годов во времена ситуации с беженцами из африканских стран в Европе и предложил создать специальный план распределения голубого топлива.