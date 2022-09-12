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Президент США Джо Байден ведет страну к настоящему энергетическому кошмару. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщает издание The New York Post.

— Байден ведет Соединенные Штаты к тому же энергетическому кошмару, от которого сейчас страдает Европа, — говорится в публикации.

Так, американский лидер уже практически прекратил сдачу в аренду участков для добычи нефти и газа. Он одним из первых своих указов на посту президента запретил заключать новые договоры в этой отрасли.

Стремясь выполнить свои предвыборные обещания по борьбе с использованием горючего топлива и глобальным потеплением, американский лидер лишь приближает страну к кризису, передает РИА Новости.

Недавно американский правозащитник Аджаму Барака заявил, что граждане страны вынуждены жить в аду из-за необъявленной войны США и НАТО в отношении России. Он отметил, что обычные жители Соединенных Штатов не должны расплачиваться за конфликт, который происходит на территории другой страны.

Издание The Washington Times назвало Байдена и всю Демократическую партию «хрестоматийными фашистами». В статье обвинили демократов в работе по распространению в США недостоверной информации и пропаганды.