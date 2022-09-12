Названы имена, которые носят самые капризные женщины

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Эксперты составили список женских имен, обладательницы которых имеют сложный характер, а угодить им практическим невозможно.

Юлия

Обладательницы этого имени слишком эмоциональны, поэтому подвержены перепадам настроения. Если у Юли подавленное настроение, то никакое внимание и презенты от возлюбленного ее не обрадуют, а могут, наоборот, еще больше нервировать ее.

Ульяна

На публике Ульяна — сдержанная, добрая и открытая, но на самом деле она требовательна, привередлива и хочет всегда получать только лучшее. При этом ее не интересует как дорого это будет стоить и сколько времени потребуется мужу, чтобы заработать на хотелку. Каждый день она будет сильнее пилить своего мужчину, не оставив ему выбора.

Светлана

Женщины с этим именем умеют и любят манипулировать чувствами своего мужчины для того, чтобы добиться желаемого. Они обижаются, плачут, игнорируют или часто скандалят, но как только Светлана получает то, что хотела, она становится доброй и милой.

Алена

У Алены всегда на все имеется свое мнение, которое она требует уважать и слушать. Из-за этого Алена часто может терроризировать своего мужчину: чтобы ел только то, что нравится ей, одевался и выглядел так, как она ему скажет, и относился к ней как к принцессе, пишет Life.

Имя человека нередко определяет примерный набор качеств личности и позволяет понять, в каких сферах его обладатель лучше всего себя проявляет в жизни. «Вечерняя Москва» узнала пять имен мужчин, от которых стоит ждать сюрпризов в постели.