Полиция объявила в розыск военный грузовик с украинскими диверсантами

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В Ростовской области полиция разыскивает военный грузовик «Урал», на котором может находиться группа украинских диверсантов. Об этом сообщает источник в силовых структурах.

— Один автомобиль въехал на территорию Ростовской области. Работу усложняет то, что это военный грузовик, который редко останавливают на постах ГИБДД, но разнарядка по этому вопросу тоже уже дана по всему региону и на въездах, и на выездах, — рассказал он.

В ориентировке уточняется, что полиция ищет как минимум шесть грузовиков, в Ростовской области — темно-зеленый тентованный «Урал» с рисунком в виде лапы медведя на одной из дверей, передает «161.ru».

Недавно группу украинских диверсантов, которые планировали теракт на Запорожской атомной электростанции, задержали в Энергодаре. По словам члена главного совета администрации региона Владимира Рогова, задержание диверсионной группы снова доказывает террористическую сущность киевского режима.