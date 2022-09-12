Москвичка пустила в дом незнакомцев и лишилась почти 500 тысяч рублей

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже имущества и денег в размере почти 500 тысяч рублей у жительницы Москвы. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Уточняется, что потерпевшая познакомилась со злоумышленниками на улице, они вместе распивали алкоголь. После этого 40-летняя женщина пригласила их к себе домой. Проснувшись на следующее утро, она обнаружила, что ее обокрали: пропали некоторые вещи и банковские карты, посредством которых позднее были совершены различные покупки. Общая сумма ущерба составила почти 500 тысяч рублей.

Сам инцидент попал на камеру наблюдения домофона. На кадрах видно, как женщина впускает своих новых знакомых внутрь. Через некоторое время они уже без хозяйки уходят на улицу с большими пакетами.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Сотрудники полиции вскоре задержали подозреваемых, которыми оказались 20-летняя приезжая из ближнего зарубежья и 25-летний москвич. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Девушка была заключена под стражу, а молодой человек — помещен под домашний арест, передает портал «МВД Медиа».

До этого стало известно, что мужчина украл с подземной парковки в центре столицы несколько комплектов колес стоимостью 800 тысяч рублей.