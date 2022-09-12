«Жизнь состоит из расставаний»: принц Гарри впервые прокомментировал смерть Елизаветы II

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Принц Гарри впервые после смерти своей бабушки, королевы Великобритании Елизаветы II, дал официальный комментарий по поводу личной трагедии.

— Теперь в Виндзоре стало одиноко без нее. В какой бы комнате она ни находилась, вы всегда чувствовали ее присутствие, — сказал он.

Помимо этого, герцог Сассекский отметил, что королева была «путеводной звездой для многих, примером в своей приверженности долгу».

— Жизнь состоит из расставаний навсегда и из первых встреч. Бабушка, хотя нам очень грустно расставаться с тобой навсегда, я бесконечно благодарен за все наши первые встречи — от моих самых ранних детских воспоминаний с тобой и до того момента, когда ты встретилась с моей любимой женой и обняла любимых правнуков. Я дорожу этими моментами, проведенными с тобой. Тебя уже очень не хватает не только нам, но и всему миру, — сказал принц Гарри.

Он выразил надежду, что его дедушка и бабушка теперь смогут вновь быть вместе, пишет The Sun.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет. После смерти монархини трон занял ее старший сын — принц Чарльз, именующийся отныне королем Карлом III. Подробности жизни нового короля Великобритании — в материале «Вечерней Москвы».