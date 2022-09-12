Диетолог Соломатина рассказала об опасности молочных коктейлей

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Врач-диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина рассказала, к чему может привести частое употребление молочных коктейлей.

— Прежде всего они очень калорийные. В молочные коктейли добавляется очень много сиропа. Это прежде всего сахар. В одном коктейле не менее пяти ложек, но все зависит от размера. Сахара среднестатистический человек съедает гораздо больше, чем ему необходимо для выработки энергии. Собственно, он просто не успевает ее потратить, — рассказала она.

По словам специалиста, все эти факторы ведут к лишнему весу, инсулинорезистентности, диабету, а далее по цепочке из-за этого начинают страдать сосуды, потом развиваются различные кардиологические заболевания, инфаркты и инсульты.

Кроме того, молочные коктейли плохо перевариваются, поэтому ими лучше не запивать другие блюда, а употреблять как десерт. Из-за того что молочные коктейли делают холодными, в организме не вырабатываются в достаточном количестве ферменты, передает URA.RU.

Также употребление молочного коктейля с высоким содержанием жиров приводит к тому, что сосуды становятся жесткими, тем самым повышается риск сердечных заболеваний.