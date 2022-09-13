Премьер-министр Армении Пашинян прибыл в дом правительства на экстренное совещание

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян приехал в здание правительства страны для проведения экстренного совещания. Об это сообщает во вторник, 13 сентября, Telegram-канал «Sputnik Армения».

Отмечается, что Пашинян прибыл в дом правительства, возле которого сосредоточены полицейские. Он проведет совещание на фоне боестолкновений на армянско-азербайджанской границе.

Около часа назад Министерство обороны Армении сообщило об обстрелах территории страны около границы азербайджанскими военными с применением артиллерии и беспилотников. Уточняется, что подразделения Вооруженных сил Азербайджана с 00:05 вторника, 13 сентября, начали интенсивный обстрел из артиллерийских средств, крупнокалиберного стрелкового вооружения по направлению армянских позиций рядом с Горисом, Соткой и Джермукой.

3 августа МИД Армении заявил об агрессии азербайджанских вооруженных сил в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе, в результате которой есть раненые и погибшие. В ведомстве также сочли недопустимым заявления азербайджанской стороны, которыми делается попытка в одностороннем порядке изменить правовой режим в Лачинском коридоре, определенный пунктом 6 трехстороннего заявления.