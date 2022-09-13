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На Запорожье заявили о подготовке ВСУ наступления в районе ЗАЭС и переправ

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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На Запорожье заявили о подготовке ВСУ наступления в районе ЗАЭС и переправ
Фото: DENAMAX / CC BY-SA 4.0

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят масштабное наступление в районе Запорожской АЭС и переправ, идет переброска артиллерийских установок. Об этом сообщил в понедельник, 12 сентября, член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в эфире канала «Россия 1».

Он рассказал, что Украина готовит «большое наступление в районе атомной станции, переправ и немного восточнее».

— Идет переброска большого количества тяжелых орудий, М777, РСЗО HIMARS, — уточнил он.

Рогов отметил, что, по данным разведки, всю координацию военных действий Киева на линии боевого соприкосновения в Запорожской области осуществляют Великобритания и Соединенные Штаты.

11 сентября МАГАТЭ заявило о начале консультаций по созданию охранной зоны вокруг ЗАЭС. Уточняется, что накануне была восстановлена резервная линия электропередачи АЭС. Данный факт позволил оператору станции остановить последний действующий на электростанции реактор.

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