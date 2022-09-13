Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы

Россия, Москва, поселение Десёновское Карта всех событий

Экопарк «Природный» появился в поселении Десеновском в рамках реализации программы «Мой район». Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы во вторник, 13 сентября.

Уточняется, что парк появился на месте бывшего пустыря вдоль реки Десны. В процессе работ специалисты обустроили комфортные зоны с парковыми диванами, три смотровые площадки, хоккейную коробку, футбольное поле, скейт-парк и многое другое.

Кроме того, для удобства горожан через реку проложили три пешеходных моста, а для рыбаков на берегу разместили мостики. Саму береговую линию привели в порядок и дополнительно озеленили. На входах в парк рабочие смонтировали оригинальные фотозоны с зеркальными панно, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что специалисты Комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству Конюшковской улицы в ЦАО. Так, рабочие убрали под землю воздушные кабельные линии, обустроили дополнительную водосточную сеть, дождеприемные и смотровые колодцы.