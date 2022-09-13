Движение ограничат на ряде улиц Москвы из-за проведения киносъемок

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Россия, Москва, Хитровский переулок Карта всех событий

На нескольких улицах ограничат движение транспорта из-за проведения киносъемок. Об этом во вторник, 13 сентября, рассказали в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Некоторые участки в центре и на юго-востоке столицы временно перекроют 17 сентября.

Так, с 07:00 до 10:00 на участке Хитровского переулка в районе Хитровской площади введут краткосрочные перекрытия до 10 минут. Также ограничения коснутся участков в Петропавловском (с 09:30 до 15:30), Певчевском (с 12:30 до 16:00) и в Подкопаевском (с 15:00 до 20:00) переулках.

Движение в Ставропольском проезде от дома 43, строения 9 до дома 43, строения 8 на Ставропольской улице будут перекрывать не более чем на пять минут с 12:00 до 18:00.

1/3 Фото: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 2/3 Фото: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 3/3 Фото: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Также на официальном сайте мэра Москвы отметили, что краткосрочные перекрытия будут вводиться в районе Курьяновского бульвара с 12:00 до 17:00 и с 19:00 до 23:00.

Накануне стало известно, что в 2022 году более 40 улиц Москвы благоустроят по схемам ЦОДД.