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Движение ограничат на ряде улиц Москвы из-за проведения киносъемок

Елена Самойлова
Город
Движение ограничат на ряде улиц Москвы из-за проведения киносъемок
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва
Россия, Москва, Хитровский переулок Карта всех событий

На нескольких улицах ограничат движение транспорта из-за проведения киносъемок. Об этом во вторник, 13 сентября, рассказали в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Некоторые участки в центре и на юго-востоке столицы временно перекроют 17 сентября.

Так, с 07:00 до 10:00 на участке Хитровского переулка в районе Хитровской площади введут краткосрочные перекрытия до 10 минут. Также ограничения коснутся участков в Петропавловском (с 09:30 до 15:30), Певчевском (с 12:30 до 16:00) и в Подкопаевском (с 15:00 до 20:00) переулках.

Движение в Ставропольском проезде от дома 43, строения 9 до дома 43, строения 8 на Ставропольской улице будут перекрывать не более чем на пять минут с 12:00 до 18:00.

Фото: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
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Фото: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Фото: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
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Фото: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Фото: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
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Фото: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Также на официальном сайте мэра Москвы отметили, что краткосрочные перекрытия будут вводиться в районе Курьяновского бульвара с 12:00 до 17:00 и с 19:00 до 23:00.

Накануне стало известно, что в 2022 году более 40 улиц Москвы благоустроят по схемам ЦОДД.

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