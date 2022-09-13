Володин: Вашингтон ошибается в том, что «война до последнего украинца» не коснется США

Фото: Пресс-служба Госдумы

Соединенные Штаты Америки допускают ошибку, продолжая милитаризацию Киева и полагая, что продолжающийся конфликт не заденет их интересы. Такое мнение высказал спикер Государственной думы Вячеслав Володин во вторник, 13 сентября.

— Если Вашингтон, продолжая войну до последнего украинца, думает, что она его не коснется, то сильно ошибается, — заявил он.

Политик отметил, что, осуждая удары РФ по инфраструктуре, американское руководство должно задуматься о собственных действиях для прекращения восьмилетних обстрелов мирных граждан Донбасса.

По словам Володина, Белый дом отмалчивается по поводу обстрелов Украиной Запорожской АЭС, грозящих ядерной катастрофой. Штаты продолжают милитаризировать киевский режим, толкая его на все новые преступления, подчеркнул председатель ГД.

— Необходимо понимать, что все цели специальной военной операции будут достигнуты в любом случае. Киевский режим будет денацифицирован, а западная военная помощь — уничтожена, — написал Володин в своем Telegram-канале.

До этого в российском Минобороны сообщили, что экипаж российского вертолета Ми-35 в Изюмском районе Харьковской области уничтожил украинскую бронетанковую колонну.