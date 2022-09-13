«Итоговая пятерка»: почему «Спартак» не сможет составить конкуренцию «Зениту»

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Многие футбольные эксперты говорили, что настоящая проверка для главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля начнется с матчей топ-уровня Российской премьер-лиги. Как мы знаем, испанскому тренеру не удалось оправдать ожидания болельщиков красно-белых — сначала команда проиграла питерскому «Зениту» на своем домашнем поле, после потерпела разгромное поражение от «Ростова» — 4:2. В скором времени Абаскаля ожидает столичное дерби «Спартак» — «Локомотив». Возможно, что этот матч станет отправной точкой для специалиста в случае проигрыша железнодорожникам. «Вечерняя Москва» в беседе с футбольным экспертом Михаилом Борзыкиным решила выяснить, чего ожидать от «Спартака» в этом сезоне.

Эксперт оценил перспективы красно-белых. Он полагает, что столичной команде не стоит ожидать результата выше топ-5 команд РПЛ.

— Каким этот сезон будет для «Спартака», никто не знает, зависит от кого, когда «Лукойл» (новый владелец клуба — прим. «ВМ») по-настоящему начнет управлять командой. Скорее всего, это начнется зимой. Также многое зависит от того, сколько красно-белые потеряют очков к этому периоду. Если будет нормальное расстояние до лидеров, то «Спартак» в принципе может побороться за итоговую пятерку. За что-то большее вряд ли. Я плохо себе представляю, как с таким составом они будут бороться за медали. Даже если зимой будут новые игроки приходить, то не факт, что они будут нормального качества, — пояснил он.

Также Борзыкин оценил роль Абаскаля в нынешней команде. Специалист уверяет, что испанец останется у руля команды ненадолго.

— Что касается Абаскаля, то я прогнозирую его уход до первого снега. Трудно предугадать, конечно, когда этот первый снег выпадет, но я думаю, что у руководства сейчас выжидательная позиция в отношении главного тренера. Если сейчас все полетит к чертям — проигрыши в Кубке России, проигрыш «Локомотиву» в следующем матче, то, возможно, его и выгонят из клуба. Тут деваться некуда. Но если все будет идти, скажем так, своим чередом, то смысла не будет в этом. Руководство до зимы подождет, а дальше будет делать выводы по Абаскалю, — подытожил эксперт.

Также Михаил Борзыкин в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал уход Федуна из «Спартака».