В России выявили 44 045 новых случаев COVID-19

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

За минувшие сутки в 85 регионах России выявили 44 045 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

Кроме того, за 24 часа в стране зафиксировали 101 летальный исход от COVID-19. При этом 4663 пациента с диагностированным коронавирусом были госпитализированы в медицинские учреждения.

После прохождения лечения от ковида под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 48 187 человек, отмечается в Telegram-канале «Cтопкоронавирус.рф».

Фото: Стопкоронавирус.рф

До этого главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что почти 95 процентов пациентов с COVID-19 в России лечатся амбулаторно, у большинства болезнь протекает легко. Однако он подчеркнул, что меры безопасности не бывают лишними никогда.

Нейросеть описала три варианта развития шестой волны коронавируса в России. Их рассчитал сервис аналитики и прогнозирования ETNA. «Вечерняя Москва» узнала у врача-иммунолога Владимира Болибока, какой из сценариев развития событий больше похож на правду и как обстоит ситуация с COVID-19 в стране.