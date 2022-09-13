Наркоторговца, устроившего плантацию в своей квартире, задержали в столице

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве

В столице задержали наркоторговца, который устроил плантацию конопли в своей квартире. Об этом «Вечерней Москве» начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин во вторник, 13 сентября.

По его словам, 35-летнего злоумышленника задержали в Зеленограде, после того, как он продал десять грамм марихуаны гражданину у местного магазина.

За задержанием последовал обыск квартиры подозреваемого, которая находится в Московской области. В жилище сотрудники полиции обнаружили 30 кустов конопли, отдельные части растения, общей массой 270 граммов, а также несколько контейнеров с неизвестными таблетками массой 16 граммов. Экспертиза показала, что обнаруженные таблетки содержат психотропное вещество апрофен.

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В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств» и «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

На данный момент подозреваемый находится под стражей.

Другого наркоторговца полиция задержала в понедельник, 12 сентября. Мужчину с двумя с половиной килограммами героина взяли на трассе в Подмосковье.