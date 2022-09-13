В московских поликлиниках с 15 сентября продолжится программа диспансеризации «Здоровая Москва»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Павильоны «Здоровая Москва» завершают свою работу в 46 городских парках и зонах отдыха. Пройти комплексную проверку организма можно будет до 20:00 14 сентября. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

— Из-за сложных погодных условий последним днем работы павильонов «Здоровая Москва» в этом сезоне станет 14 сентября. В дальнейшем горожане, прикрепленные к городским поликлиникам, смогут, как и ранее, пройти диспансеризацию в поликлинике, — говорится в сообщении.

На диспансеризацию в поликлинике по месту прикрепления можно записаться на портале mos.ru, на сайте emias.info или в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». Перед прохождением осмотра необходимо заполнить анкету в онлайн-варианте или с помощью инфоматов.

Тем, кто переболел COVID-19, будет предложено заполнить специальную анкету для выявления постковидного синдрома. Помимо базовой проверки здоровья, переболевшие коронавирусной инфекцией могут пройти ряд дополнительных исследований. Для этого с момента выздоровления должно пройти не менее 60 дней.

Записаться на обследование могут все желающие старше 18 лет, прикрепленные к городским поликлиникам. С собой требуется взять документ, удостоверяющий личность, уточнили в департаменте. После прохождения диспансеризации в электронной медкарте появятся результаты обследования, протоколы осмотров и заключения врачей.

8 сентября сообщалось, что за четыре месяца москвичи сэкономили восемь тысяч часов благодаря возможности заполнить анкету о здоровье онлайн.