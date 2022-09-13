Астролог Лебеденко рассказала, что нужно сделать на этой неделе

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На этой неделе планеты расположены таким образом, что наиболее волнующей темой в ближайшие дни станет личная жизнь. Об этом рассказала астролог Анна Лебеденко.

Она отметила, что в течение недели надо быть осторожнее с критикой и к себе, и к партнеру. Лучше исключить строгость и проявить доброту и понимание.

Еще важно проверить баланс энергии, которую вы тратите на себя и на партнера. Больше отдаете и делаете для другого, чем для себя, или наоборот — это то, над чем надо задуматься и постараться привести к гармонии.

Кроме того, стоит проявить любовь к себе и исключить излишнее стремление к перфекционизму.

Самые востребованные качества в любви на этой неделе и до конца месяца: тактичность, надежность, сообразительность, передает «Радио 1».

До этого астролог Екатерина Максимова предупредила о наступлении периода ретроградного Меркурия с 10 сентября по 2 октября. В этот период не стоит совершать важные сделки, начинать новые дела, передает издание argumenti.ru.

Принято считать, что Меркурий отвечает за информацию, ее обработку и структурирование, связи, продажи, документы, коммуникации, интернет, средства передвижения и технику. Влияние ретроградной планеты или обратного ее движения будет ощущаться с 10 сентября до 2 октября.