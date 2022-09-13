Стремоусов: ВСУ избрали главными мишенями Херсон и Новую Каховку

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ВСУ избрали города Новая Каховка и Херсон основными целями для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

— Систематические массированные обстрелы и ракетные удары ведутся по гражданской инфраструктуре городов Херсон и Новая Каховка. Они избрали эти города в качестве главных мишеней, — сказал политик.

Замглавы ВГА добавил, что это было сделано с целью предстоящего отчета об «успешно сделанной работе» перед своими западными покровителями, которые финансируют армию Украины, передает РИА Новости.

До этого Стремоусов заявил, что потери украинской армии на херсонском направлении превысили 3500 человек, но реальных продвижений войск киевского режима нет.

В этот же день экипаж российского вертолета Ми-35 в Изюмском районе Харьковской области уничтожил бронетанковую колонну ВСУ. Таким образом было остановлено продвижение украинских формирований, и противнику не удалось прорваться к оборонительным позициям ВС РФ.

Накануне Минобороны России сообщило об уничтожении склада армии Украины с 45 тысячами тонн боеприпасов.