Рафик Загрутдинов: На стадии строительства в Москве находится 15 спортивных объектов

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

На данный момент в столице проходит процесс строительства 15 новых спортивных объектов. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Сейчас в Москве на стадии строительства находится 15 объектов спорта. Их сможет посещать более 2100 человек в смену. До конца года приступим к строительству ФОК в Гольянове, — сказал он.

Глава департамента добавил, что всего в этом году планируется ввести в эксплуатацию 10 объектов. Половина из них уже начала работу. Так, в столице открылись Международный центр самбо, Центр бокса на территории Олимпийского комплекса «Лужники», ФОК с бассейном в районе Чертаново и так далее.

До конца года рабочие закончат строительство спорткластера «Воробьевы горы», двух футбольных полей, спортивного комплекса в Зеленограде, а также BMX-велодрома.

5 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сегодня все горожане имеют возможность заняться физкультурой. Он отметил, что в столице появляются новые спортивные комплексы. Так, в этом году появилось 14 новых спортивных объектов.