Офис Зеленского представил свой проект по гарантиям безопасности для Украины

Фото: bundeskanzleramt.at

Офис президента Украины Владимира Зеленского представил свой проект по гарантиям безопасности для страны. Об этом стало известно во вторник, 13 сентября.

Украинские предложения предусматривают подписание Киевского договора о безопасности. В него предлагается включить, во-первых, «превентивные меры» военного, финансового, инфраструктурного, технического и информационного характера. Вторым пунктом должны стать меры, которые необходимо принять «безотлагательно в случае нового посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Согласно предложению Киева, в документ также нужно добавить «полноценный санкционный пакет» и соглашения о поставке Украине современных систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Кроме того, уточняется, что договор может объединить Украину с «основной группой стран-союзников», которая включает в себя США, Великобританию, Канаду, государства Евросоюза, Австралию и Турцию, передает РИА Новости.

Накануне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия в будущем может потребовать тотальной капитуляции Киева.