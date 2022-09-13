Киев предложил привлекать к теробороне всех гражданских старше 18 лет

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Офис президента Украины Владимира Зеленского предложил привлекать к территориальной обороне всех гражданских лиц старше 18 лет. Предложение поступило в рамках проекта по гарантиям безопасности Украины.

— По образцу стран с обязательным военным призывом Украина должна держать достаточно серьезные силы территориальной обороны, включая службы резервистов, которых можно призвать на военную службу, — передает сообщение РИА Новости.

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен 13 сентября представили проект по гарантиям безопасности Украины. Договор будет объединять США, Австралию, Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Польшу, Турцию, Францию и страны Евросоюза. Россия в числе участников не называется.

Общественный деятель и политолог Сергей Марков заявил «Вечерней Москве», что рекомендации по вопросам гарантий безопасности сулят Украине лишь неприятности и потерю суверенитета. При этом эксперт уточнил, что у государства появится возможность стать неформальным членом НАТО.