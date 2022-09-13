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Российские военные уничтожили базу иностранных наемников в Харьковской области

Евгений Белоусов

Сюжет: 

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Российские военные уничтожили базу иностранных наемников в Харьковской области
Фото: Минобороны РФ

Российские военные уничтожили базу иностранных наемников в Харьковской области Украины. Об этом стало известно во вторник, 13 сентября.

Уточняется, что боевики оборудовали склады и казармы в домах мирных жителей одной из деревень. Установить точное месторасположение базы удалось при помощи беспилотников. Выявив координаты базы, военные ударили по ней из минометов.

Среди наемников есть и погибшие, и раненые. Раненые наемники были эвакуированы при помощи квадроциклов, передает РИА Новости.

До этого заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что потери украинской армии на херсонском направлении превысили 3500 человек, но реальных продвижений войск киевского режима нет.

10 сентября военно-гражданская администрация Харьковской области заявила об эвакуации жителей населенных пунктов Купянск, Изюм, Шевченково и Балаклея. Позже в Минобороны РФ сообщили, что командование приняло решение перегруппировать войска, находящиеся в этих районах, для наращивания усилий на Донецком направлении.

Украина наемники Россия
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