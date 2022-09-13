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Боррель: ЕС хотел бы мирных переговоров по Украине как можно скорее

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Боррель: ЕС хотел бы мирных переговоров по Украине как можно скорее
Фото: flickr / Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Евросоюза хотел бы, чтобы мирные переговоры по Украине прошли как можно скорее. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

— Я не знаю, когда должны начаться первые мирные переговоры. Я не могу давать советы по этому вопросу президенту Украины, потому что он сталкивается с этим вторжением. Для нас чем быстрее, тем лучше, — заявил он.

Боррель также отметил, что мирные переговоры не возникают на пустом месте, для них необходимы соответствующее условия, передает РИА Новости.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в данный момент не готов вести переговоры с Россией. По его словам, он отказывается вести диалог с теми, «кто выдвигает ультиматумы».

В ответ на слова украинского лидера заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал заявление, что сегодня переговорная позиция Москвы по отношению к Киеву является «детской разминкой» перед будущими решениями. По его словам, Россия может потребовать тотальной капитуляции Киева.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что никаких предпосылок для переговоров Зеленского и российского лидера Владимира Путина сейчас нет.

Украина Евросоюз (ЕС) Жозеп Боррель Россия Переговоры
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