Более 37 тысяч обращений по программе реновации обработали в Москве с начала года

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Более 37 тысяч обращений по вопросам реализации программы реновации обработали в Москве с начала 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики во вторник, 13 сентября.

— С начала этого года сотрудники департамента градостроительной политики, Единого контактного центра Стройкомплекса и общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации приняли и обработали порядка 37,4 тысячи обращений от жителей столицы, связанных с реализацией программы реновации, — говорится в сообщении.

Глава департамента Сергей Левкин отметил, что больше всего обращений поступает в общественный штаб — его сотрудники в текущем году обработали около 20,5 тысячи заявок. Наиболее интересующими москвичей темами являются этапы и сроки переселения, освоение стартовых площадок, улучшение жилищных условий и докупка квадратных метров, отмечается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

До этого сообщалось, что с начала текущего года столица одобрила строительство 3,9 миллиона квадратных метров объектов промышленности, что на 1,4 миллиона «квадратов» больше, чем за аналогичный период прошлого года.