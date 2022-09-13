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Путин и Си Цзиньпин на саммите ШОС обсудят кризис на Украине

Георгий Соланович
В мире
Путин и Си Цзиньпин на саммите ШОС обсудят кризис на Украине
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) встретятся 15 сентября в Самарканде, где обсудят нынешние международные проблемы. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков во вторник, 13 сентября.

По его словам, встреча лидеров России и КНР будет иметь особое значение.

— Сама эта встреча с учетом особенностей нынешней международной обстановки, конечно, имеет особое значение. <...> Планируется, что лидеры обсудят как двустороннюю повестку дня, так и основные региональные и международные темы, — сказал Ушаков.

Вопрос украинского кризиса «будет обстоятельно обсужден в ходе предстоящего контакта», добавил помощник Путина, отметив также сбалансированную позицию КНР по поводу происходящего в республике.

Помимо этого, Ушаков добавил, что в рамках ШОС пройдет первая встреча Путина и Си за два коронавирусных года. Все это время лидеры стран поддерживали контакт по телефону.

К предстоящим переговорам все подготовлено, заключил помощник президента РФ: стороны «обстоятельно» дадут оценку «двустороннего стратегического партнерства» двух стран, обсудят деятельность ШОС и развитие торгово-экономического сотрудничества России и Китая в нынешних обстоятельствах, передает ТАСС.

До этого немецкое издание Handelsblatt писало, что встреча Путина и Си в Узбекистане станет сигналом западным государствам о том, что Пекин поддерживает Москву.

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