Обвиняемого в убийстве сожительницы на западе Москвы мужчину заключили под стражу

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Мужчину, который обвиняется в убийстве сожительницы на западе столицы, заключили под стражу на два месяца. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 13 сентября.

— Солнцевским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемому в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть сожительницы на западе Москвы меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, — сказала Иванова.

Трагедия, о которой идет речь, произошла 11 сентября. В квартире дома по улице Листопадной было обнаружено тело 43-летней женщины. В ходе судебно-медицинской экспертизы было установлено, что смерть потерпевшей носит криминальный характер и наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы головы, переломов ребер и множественных травм в области туловища.

По подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого сожителя женщины, который признал свою вину. Он рассказал, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избил сожительницу.