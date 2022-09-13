Почти половину бюджета Украины в следующем году направят на оборонные расходы

Фото: Cabinet of Ministers of Ukraine / CC BY 4.0

В следующем году Украина направит на оборону и безопасность страны почти 50 процентов бюджета — более 1,1 триллиона гривен (почти 30 миллиардов долларов). Об этом во вторник, 13 сентября, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, в ходе которого был одобрен проект бюджета на следующий год.

В эту сумму входят заработные платы военных, обеспечение армии, ремонт и закупки военной техники и оружия и «многие другие важные для обороны вещи», подчеркнул глава украинского правительства. По его словам, оборонные расходы в 2023 году превысят показатель 2022 года более чем в четыре раза, пишет ТАСС.

Бюджет будет дефицитным. Доходы Украины в 2023 году, согласно документу, составят 1,28 трлн гривен, а расходы планируются на уровне в 2,57 трлн гривен. Сейчас, по словам Шмыгаля, более 30 процентов бюджета помогают покрывать союзники Киева, а в правительстве Украины делают все, чтобы финансовая поддержка партнеров продолжилась и в следующем году.

Согласно проекту бюджета на следующий год предусмотрено, что инфляция на Украине может достичь 30 процентов, а экономика государства в реальном выражении вырастет на 4,6 процента, а в номинальном — на 37 процентов, добавил Шмыгаль.

Накануне офис президента Украины Владимира Зеленского предложил привлекать к территориальной обороне всех гражданских лиц старше 18 лет. Предложение поступило в рамках проекта по гарантиям безопасности Украины.