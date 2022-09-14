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В Белом доме заявили о большом количестве военных сил у России

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Белом доме заявили о большом количестве военных сил у России
Фото: Минобороны РФ

Несмотря на «трудности» украинской кампании, Россия располагает очень крупными и мощными вооруженными силами, которые могут быть задействованы как на имеющемся сейчас театре военных действий, так и вне его, заявил во вторник, 13 сентября, координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби.

— Они столкнулись со множеством ими же созданных проблем на Украине. Вне всяких сомнений. Но это все еще очень крупная и очень мощная военная сила, — подчеркнул американский чиновник на регулярном брифинге в Белом доме.

По словам Кирби, в распоряжении президента России Владимира Путина «остается уйма военных возможностей», которые можно будет задействовать не только в ходе специальной военной операции на Украине, но и «потенциально в других местах», пишет РИА Новости.

Накануне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что озвученный Киевом план по гарантиям безопасности для Украины является «прологом к третьей мировой войне».

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