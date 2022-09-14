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Облачная погода ожидается в Москве 14 сентября

Егор Провоторов

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Облачная погода ожидается в Москве 14 сентября
улица / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Облачная погода ожидается в столичном регионе в предстоящую среду, 14 сентября. Также синоптики спрогнозировали небольшой дождь в Москве и области.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра, днем в столице воздух прогреется до 12-14 градусов выше нуля, ночью столбики термометров опустятся до 8-10 градусов выше нуля. Ветер будет иметь восточное направление со скоростью 4-9 метров в секунду. Ночью ожидается южный ветер, скорость — 6-11 метров в секунду.

Известно также, что атмосферное давление в столичном регионе составит 739-740 миллиметров ртутного столба.

В минувший понедельник, 12 сентября, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в социальных объектах Московской области стартовал новый отопительный сезон.

1 сентября заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что все жилые дома и значимые социальные объекты в Москве уже подготовлены к отопительному сезону в установленный срок. По его словам, подготовка к нему начинается сразу, как заканчивается старый.

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