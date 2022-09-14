Четыре человека погибли в результате обстрела Гольмовского поселка ДНР

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Четыре человека погибли при попадании украинского снаряда в многоквартирный дом в Гольмовском поселке города Горловки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в среду, 14 сентября, сообщил мэр города Иван Приходько.

— По уточненным данным, сегодня в пгт Гольмовском вследствие прямого попадания украинского снаряда в многоквартирный дом на улице Больничной, 16, погибло четверо мирных жителей, — приводит его слова РИА Новости.

Накануне губернатор Белгородского региона Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Журавлевка со стороны украинской армии. По его словам, в результате пострадали здания местной школы, Дома культуры и администрации. При этом ВСУ стреляют по «пустому селу», в котором живут только люди пожилого возраста.

До этого экипаж российского вертолета Ми-35 в Изюмском районе Харьковской области уничтожил бронетанковую колонну ВСУ. Таким образом было остановлено продвижение украинских формирований, и противнику не удалось прорваться к оборонительным позициям российской армии.

8 сентября над Белгородом российской системой противовоздушной обороны были сбиты две ракеты. По словам Гладкова, из-за обстрела была повреждена кровля жилого дома.