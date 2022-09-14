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Рубрика о финансовой грамотности появилась в столичных окружных газетах

Александр Афонин
Город
Рубрика о финансовой грамотности появилась в столичных окружных газетах
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Столичный департамент финансов открыл новый проект «Финансовое просвещение в окружных газетах», в рамках которого будут публиковаться советы экспертов в печатных изданиях 11 административных округов города. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 14 сентября.

— Проект направлен на формирование навыков рационального распоряжения личными средствами, финансовой безопасности, налоговой и инвестиционной грамотности. Рубрика будет особенно полезна старшему поколению, которое привыкло к печатным изданиям, — сказала глава департамента финансов Елена Зяббарова.

Отмечается, что проект стал продолжением ранее реализованной работы ведомства по повышению финансовой грамотности населения. Старт работы состоялся в 2018 году, когда в газете «Вечерняя Москва» начали выходить материалы о правах горожан в сфере финансов. Советы экспертов будут публиковаться раз в месяц, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что новый проект «Финансовая грамотность в московских библиотеках» запустили в столице. Елена Зяббарова подчеркнула, что работа нацелена прежде всего на старшее поколение, но у молодежи пилотное мероприятие также вызвало интерес.

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