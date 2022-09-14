Минобороны Армении заявило о возобновлении наступления со стороны Азербайджана

Фото: mod.gov.az / Минобороны Азербайджана

Азербайджан возобновил наступательные действия в направлении армянского города Джермук и села Верин Шоржи. Об этом стало известно в среду, 14 сентября.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян сообщил, что ночью азербайджанская сторона использовала ударные беспилотники, а с восьми часов утра применяет артиллерию и минометы. Однако Армянские Вооруженные силы продолжают предпринимать соразмерные действия и выполняют поставленные перед ними задачи.

— Вся ответственность за создавшуюся ситуацию и дальнейшее развитие событий лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана, — передает слова пресс-секретаря «Sputnik Armenia».

13 сентября Министерство обороны Армении сообщило об обстрелах территории страны около границы азербайджанскими военными с применением артиллерии и беспилотников. Уточняется, что подразделения Вооруженных сил Азербайджана начали интенсивный обстрел из артиллерийских средств, крупнокалиберного стрелкового вооружения по направлению армянских позиций рядом с Горисом, Соткой и Джермукой.