Более 130 тысяч москвичей старшего поколения окончили курсы компьютерной грамотности

Фото: Михаил Подобед / Вечерняя Москва

Более 130 тысяч москвичей старшего поколения прошли уроки цифровой грамотности, которые реализует проект «Московское долголетие». Об этом сообщил руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак в среду, 14 сентября.

— Город делает все возможное, чтобы жизнь представителей старшего поколения была активной и насыщенной. Современную реальность сложно представить без технологий, которые позволяют узнавать новости и другую информацию, заказывать товары и услуги, общаться с родственниками из других городов и многое другое, — сказал он.

Отмечается, что информационные технологии являются одним из самых популярных направлений проекта. За время реализации курсов компьютерной грамотности их прошли около 125 тысяч участников. На данный момент занятия посещают более 15 тысяч участников, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что в рамках проекта «Московское долголетие» пройдет модный показ «Мастерская дизайнеров». 50 участников, которые работали в тандеме с известными российскими модельерами, представят пять авторских коллекций одежды.