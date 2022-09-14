Новый мост в районе улицы Мясищева покрасят в красный цвет

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Россия, Москва, Западный административный округ, район Филёвский Парк Карта всех событий

В районе улице Мясищева появится новый автомобильный мост, конструкции которого окрасят в ярко-красный цвет. Об этом в среду, 14 сентября, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

— Река вдоль улицы Мясищева является судоходной, что отразится на форме и габаритах моста. Кроме того, на дизайн повлияла близость другого моста (в виде паруса), который планируют построить вдоль улицы Новозаводской. Предложенное инженерное сооружение призвано поддержать и увязать их общей идеей, — сказал он.

Уточняется, что длина сооружения составит порядка 350 метров, а ширина — 120 метров. Согласно проекту, балки моста будут крепиться к пилонам и примут на себя нагрузку основного пролета. Планируется, что форма конструкций будет напоминать горожанам такелаж судна.

В процессе работ специалисты окрасят пролеты моста в светло-серые оттенки, а боковые части и пилоны — в красный. Кроме того, на нем запустят четырехполосное движение, а с одной стороны будет организована безопасная пешеходная зона, передает официальный сайт мэра Москвы.

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