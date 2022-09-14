Удобный пешеходный маршрут появился у станции метро «Митино» на северо-западе Москвы

Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Россия, Москва, Митинская улица (дублёр) Карта всех событий

В рамках программы «Мой район» завершено благоустройство пешеходной зоны в границах Митинской и Дубравной улиц в районе Митино на северо-западе Москвы. Об этом стало известно в среду, 14 сентября.

В пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы рассказали, что на данном участке обновили покрытие тротуаров и проезжей части, обустроили дополнительные парковочные карманы. Также сообщили про небольшие площадки со скамейками у трех входов в метро. Появились велопарковки и дополнительные опоры наружного освещения с энергоэффективными светильниками. Известно, что в ближайшее время указанные территории дополнительно озеленят.

В пресс-службе заявили, что теперь ежедневный путь к метро и расположенным рядом торговым центрам стал еще удобнее для 50 тысяч горожан, проживающих поблизости.

2 сентября сообщалось о благоустройстве пешеходных зон в границах улицы Азовской, Чонгарского, Симферопольского и Черноморского бульваров в рамках программы «Мой район». Известно, что на прилегающих территориях специалисты комплекса привели в порядок 28 дворов, обновили три спортивные площадки и 10 детских, а также озеленили территорию.