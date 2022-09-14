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В России выявили 51 735 новых случаев COVID-19

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 51 735 новых случаев COVID-19
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За минувшие сутки в 85 регионах России выявили 51 735 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 14 сентября, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

Кроме того, за 24 часа в стране зафиксировали 98 летальных исходов от COVID-19. При этом 4481 пациент с диагностированным коронавирусом был госпитализирован в медицинские учреждения.

После прохождения лечения от ковида под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровел 50 251 человек, отмечается в Telegram-канале «Cтопкоронавирус.рф».

В России выявили 51 735 новых случаев COVID-19 Фото: Стопкоронавирус.рф

До этого академик РАН Геннадий Онищенко призвал к ответственному подходу не только в вопросе вакцинации от COVID-19, но и от гриппа. По его словам, не стоит недооценивать второе заболевание: в иных случаях оно тоже чревато неблагоприятными последствиями для здоровья.

Нейросеть описала три варианта развития шестой волны коронавируса в России. Их рассчитал сервис аналитики и прогнозирования ETNA. «Вечерняя Москва» узнала у врача-иммунолога Владимира Болибока, какой из сценариев развития событий больше похож на правду и как обстоит ситуация с COVID-19 в стране.

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