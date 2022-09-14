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Холодильники Pepsi и Coca-Cola переименуют в российских магазинах

Евгений Жуков
Общество
Холодильники Pepsi и Coca-Cola переименуют в российских магазинах
Фото: Pexels

Производители газированных напитков Coca-Cola и PepsiCo могут сменить бренд и внешний вид своих фирменных холодильников в российских магазинах. Об этом стало известно в среду, 14 сентября.

Известно, что ребрендинг может коснуться около половины из одного миллиона холодильников. Предположительно, у Coca-Cola поменяют 400 тысяч аппаратов, а у PepsiCo — не менее 200 тысяч, передает слова сотрудника одного из российских дистрибьюторов промышленного холодильного оборудования РБК.

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» с 15 сентября начнет продажу колы под брендом «Добрый Cola». В течение сентября напитки, выпускаемые брендом, будут доступны во всех ресторанах сети.

В июне стало известно, что американские сети ресторанов быстрого питания Burger King и KFC переходят на напитки «Черноголовки», лимонады и воду. Договор с «Черноголовкой» уже заключен.

16 июня стало известно, что Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC), принадлежащая американской компании Coca-Cola Co., окончательно покидает Россию.

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