Регионы России подали более 80 заявок на создание мусорных заводов

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Субъекты РФ хотят реализовать 83 проекта в сфере обращения с отходами Об этом сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев выступил на сессии «Экологичное партнерство: преодолеваем барьеры на пути к созданию современной инфраструктуры обращения с ТКО». Общая сумма заявок на финансирование проектов по созданию объектов обращения с отходами составляет почти 200 миллиардов рублей.

— На данный момент на объекты инфраструктуры требуется порядка 550 млрд рублей инвестиций, несмотря на то, что уже вложено около 150 млрд рублей. Не через концессии мы финансировали 4–6 проектов в год, — отметил Денис Буцаев.

Чтобы получить финансирование РЭО в рамках концессионных соглашений, проекты должны отвечать ряду требований. Все объекты ТКО должны находиться в территориальной и федеральной схемах обращения с отходами, а также в паспорте регионального проекта и региональной программы, передает «360».

До этого генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Магаданской области Сергей Носов обсудили развитие инфраструктуры в регионе, а также строительство нового объекта обработки и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО).