Мужчина избил собутыльницу на юго-востоке столицы

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Мужчина жестоко избил знакомую на юго-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в среду, 14 сентября.

По ее словам, во время распития спиртных напитков в районе Марьино между ранее судимым 44-летним жителем Подмосковья и его 42-летней знакомой, проживающей в столице, возник конфликт. В разгар ссоры мужчина ударил потерпевшую ногой по лицу.

Женщину госпитализировали в медицинское учреждение. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый задержан и заключен под стражу.

Днем ранее трое злоумышленников напали на мужчину в метро, избили его и отобрали мобильный телефон.