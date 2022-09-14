Тренер пояснил, какие продукты не стоит есть перед занятиями в спортзале

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Чемпион России по бодибилдингу, эксперт в области фитнеса, тренер Виталий Фатеев пояснил, какие продукты не стоит есть перед походом в спортзал.

— Не надо есть говядину. Она будет тяжелым белком. Такие белки как говядина лучше оставить на прием после тренировки. А до тренировки лучше подойдут такие белки как яичные, курица, индейка вместе с рисом, — отметил он в комментарии Общественной службе новостей.

Он также добавил, что нежелательно пить газировку, так как она «распирает» желудок.

По словам тренера, когда форма спортсмена хорошая, перед занятиями в зале можно есть сладкое, что будет хорошим «топливом» для интенсивной тренировки.

До этого руководитель клиники коррекции веса и диетологии Первой градской больницы им. Н. И. Пирогова, врач — диетолог-терапевт Светлана Исакова дала советы по питанию до и после тренировок.