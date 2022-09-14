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Депутаты предложили публиковать пугающие картинки на этикетках для алкоголя

Евгений Жуков
Общество
Депутаты предложили публиковать пугающие картинки на этикетках для алкоголя
Фото: Pixabay

Депутаты разработали законопроект о размещении на алкогольной продукции этикеток с предупреждениями о вреде спиртного. Об этом стало известно в среду, 14 сентября.

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал журналистам, что законопроект поступит в думскую базу совсем скоро.

Этикетки на бутылках со спиртным будут нести характерный подтекст, например, «Алкоголь вам враг». Упаковки и бутылки в очередной раз будут напоминать беременным, водителям и другим категориям граждан, что алкогольная продукция вредит здоровью.

Согласно концепции проекта, такую информацию поместят в красную рамку, а сама она будет напечатана на белом фоне. При этом отмечается, что предупреждение должно занимать не менее 20 процентов от площади этикетки товара или площади упаковки, передает слова Нилова «Российская газета».

В июле глава Центра профилактики и контроля потребления табака Маринэ Гамбарян заявила, что электронные сигареты и вейпы не должны быть в свободной продаже. По ее мнению, без введения запрета на такие товары невозможно достигнуть государственной цели по противодействию потреблению табака и никотиносодержащей продукции.

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