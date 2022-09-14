СМИ: Зеленский прибыл в Изюм в Харьковской области

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в город Изюм, расположенный в Харьковской области. Об этом сообщил ряд украинских СМИ, которые опубликовали соответствующие фото.

На кадрах показано, как украинский лидер общается и фотографируется с военными. Вместе с ним город посетили члены его офиса. Среди них там находятся руководитель Андрей Ермак и замруководителя Кирилл Тимошенко. Кроме того, на кадрах видны заместитель министра обороны Украины Анна Маляр и командующий сухопутными войсками Александр Сырский, передает РИА Новости.

До этого украинское издание «Страна» поделилось кадрами с американскими наемниками, которые заходят в город Изюм в Харьковской области. На видео можно рассмотреть вооруженных людей на фоне стелы с названием города.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военнослужащие вернут под свой контроль города Изюм, Купянск и Балаклею, которые расположились на харьковском направлении специальной военной операции на Украине. Он отметил, что принятое Министерством обороны решение покинуть населенные пункты носит стратегический характер.