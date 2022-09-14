Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

СМИ: Зеленский прибыл в Изюм в Харьковской области

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
СМИ: Зеленский прибыл в Изюм в Харьковской области
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в город Изюм, расположенный в Харьковской области. Об этом сообщил ряд украинских СМИ, которые опубликовали соответствующие фото.

На кадрах показано, как украинский лидер общается и фотографируется с военными. Вместе с ним город посетили члены его офиса. Среди них там находятся руководитель Андрей Ермак и замруководителя Кирилл Тимошенко. Кроме того, на кадрах видны заместитель министра обороны Украины Анна Маляр и командующий сухопутными войсками Александр Сырский, передает РИА Новости.

До этого украинское издание «Страна» поделилось кадрами с американскими наемниками, которые заходят в город Изюм в Харьковской области. На видео можно рассмотреть вооруженных людей на фоне стелы с названием города.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военнослужащие вернут под свой контроль города Изюм, Купянск и Балаклею, которые расположились на харьковском направлении специальной военной операции на Украине. Он отметил, что принятое Министерством обороны решение покинуть населенные пункты носит стратегический характер.

Украина Спецоперации Владимир Зеленский
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем открывать медицинский цех

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кажется, она была всегда

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Военные оркестры играют марши

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Неуважение к чужому труду

Иван Кудря
Иван Кудря

Миссия против нашего спорта

Все мнения
О проекте