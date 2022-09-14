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Песков назвал проект Киева о гарантиях безопасности главной угрозой для России

Лейла Алиева
В мире
Песков назвал проект Киева о гарантиях безопасности главной угрозой для России
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Украина все еще планирует вступить в Североатлантический альянс. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 14 сентября.

— В целом речь идет о некоем документе. И никто не скрывает, что этот документ они имеют в виду до вступления Украины в НАТО. То есть ориентир на членство в НАТО остается. Соответственно, остается главная угроза для нашей страны и даже приобретает большую актуальность, — отметил он.

По словам Пескова, это еще раз доказывает необходимость спецоперации на Украине для обеспечения безопасности и национальных интересов. При этом в случае подписания документа Россия негативно отреагирует, передает РИА Новости.

Недавно офис президента Украины опубликовал проект «Киевского соглашения по безопасности». Документ объединит США, Австралию, Великобританию, Германию, Италию, Канаду и ряд других стран.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что такой договор «испепелит» страны Запада. Она также отметила, что Вашингтон начал диктовать европейцам, как жить, и это привело Евросоюз в упадок.

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