Сайт ОДКБ подвергся DDoS-атаке и был взломан неизвестными

Фото: Пресс-служба Госдумы

Официальный сайт Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) этой ночью подвергся DDoS-атаке и был взломан неизвестными. Об этом сообщили в пресс-службе секретариата ОДКБ в среду, 14 сентября.

— 13 сентября около 23:00 подвергся DDOS-атаке официальный сайт ОДКБ. Была нарушена работоспособность ресурса, зафиксированы несанкционированные попытки внесения изменений в некоторые информационные сообщения, до 07:00 14 сентября 2022 года доступ был невозможен, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на данный момент специалисты частично восстановили работу портала. Кроме того, они приступили к локализации вмешательства и восстановлению данных, отметили в Telegram-канале организации.

Накануне сообщалось, что Организация Договора о коллективной безопасности назвала произошедшее на границе Армении и Азербайджана неприемлемым и призвала стороны урегулировать ситуацию политико-дипломатическим путем. Отмечается, что ОДКБ высоко оценила действия России в процессе урегулирования ситуации.