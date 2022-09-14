Названы трудности, с которыми сталкиваются россияне при поиске работы

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Основными сложностями при поиске работы россияне назвали подбор подходящих вакансий, а также собеседование и ожидание отклика на резюме. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом «Работа.ру».

Поиск вакансий главной сложностью назвали 69 процентов опрошенных. Многим сложно дождаться ответа от потенциального работодателя — это отметили 36 процентов респондентов.

Третье место в списке сложностей заняло собеседование – этот пункт отметили 19 процентов участников опроса. В топ сложностей также вошли подготовка резюме, выполнение тестового задания и создание сопроводительного письма. Всего сложности с поиском новой работы испытывали 83 процента респондентов, передает RT.

Эксперт по подбору персонала Зулия Лоикова рассказала «Вечерней Москве», что наличие современных знаний и понимания того, что нужно рынку в данный момент, поможет соискателю найти хорошую работу. Также помочь с поиском работы могут карьерные консультанты.