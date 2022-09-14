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Двухлетняя девочка умерла в детском саду от ОРВИ

Степан Жирнов
Происшествия
Двухлетняя девочка умерла в детском саду от ОРВИ
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Девочка умерла в детском саду от ОРВИ в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно в среду, 14 сентября.

Двухлетней девочке внезапно стало плохо утром, когда она уже была на территории учреждения. У ребенка посинели губы и она потеряла сознание.

Воспитательница отнесла девочку в медицинский кабинет, откуда местный врач вызвал скорую. Прибывший на место трагедии экипаж провел реанимационные мероприятия, но спасти девочку, как и довезти до больницы, не удалось. Ребенок скончался в карете скорой помощи.

По предварительным данным, погибшая пришла в детский саж без признаков заболевания, да и по медицинским и физическим показателям входила в первую, самую здоровую, группу.

Обстоятельства произошедшего расследуются. Главные вопросы, которые ставит проверка, касаются времени прибытия экстренных служб на место трагедии. Скорая помощь прибыла к детскому саду за 21 минуту, а неантологическая реанимация добиралась более получаса, сообщили в Telegram-канале «112».

Другая трагедия произошла в столице в понедельник, 12 сентября. Ребенок потерял сознание и утонул в бассейне во время занятий.

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