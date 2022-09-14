Пашинян сообщил о гибели 105 армянских военных после обстрела границы

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После обстрела Азербайджаном границы Армении погибли 105 военных. Об этом в среду, 14 сентября, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

— По состоянию на данный момент уточненное число погибших — 105 человек, — заявил он.

Пашинян подчеркнул, что Азербайджан совершил агрессию против суверенной территории Армении, передают «Известия».

13 сентября Министерство обороны Армении сообщило об обстрелах территории страны около границы азербайджанскими военными с применением артиллерии и беспилотников.

Совет ОДКБ на внеочередной онлайн-сессии принял решение направить в Армению миссию во главе с генеральным секретарем организации Станиславом Засем для оценки ситуации в связи с обострением на границе с Азербайджаном.

14 сентября пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян заявил, что азербайджанские военные обстреляли транспорт ФСБ России.

Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, в чем заключается важность подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Он считает, что в данном конфликте существует необходимость определения точных границ.