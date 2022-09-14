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Пособие на детей оформили онлайн около 90 тысяч жителей Подмосковья

Ирина Игнатенко
Общество
Пособие на детей оформили онлайн около 90 тысяч жителей Подмосковья
Фото: Unsplash

Упрощенным порядком оформления пособий на детей с начала 2022 года воспользовались 90 тысяч жителей Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального мингосуправления в среду, 14 сентября.

— Для семей с низкими доходами в Московской области упростили услугу «Назначение пособия на ребенка». Теперь подтверждать доходы нужно только один раз, а через 11 месяцев пособие будет продлено автоматически, — сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Она отметила, что эта услуга пользуется популярностью у жителей региона: по числу обращений входит в топ-15 на региональном портале.

Услугу «Назначение пособия на ребенка» можно получить на региональном портале госуслуг. Подача заявлений на пособие доступна родителям ребенка до 8 лет, передает «Радио 1».

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая прокомментировала предложение увеличить размер ежемесячного пособия до стопроцентного размера заработной платы родителя, а также продлить срок начисления выплаты до достижения ребенком возраста трех лет.

Она отметила, что в настоящее время многое делается для семей с детьми. Все заявленные меры поддержки не только сохраняются, но и расширяются.

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