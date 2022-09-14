Музей городского хозяйства расскажет о работе «Московского аналитического центра»

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Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

В Музее городского хозяйства Москвы пройдут мероприятия, приуроченные к десятилетию ГБУ «Московский аналитический центр». Об этом сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства в среду, 14 сентября.

Уточняется, что программа намечена на 17 и 18 сентября, она пройдет на ВДНХ в павильон № 5. В нее войдут несколько экскурсий: например, в первый день состоятся «Навигация в Москве», «Бульвары Москвы» и «Набережные Москвы».

Помимо этого, 18 сентября состоятся экскурсии «Зачем городскому хозяйству нужны аналитики?» и «Зачем дворам и дорогам электронные паспорта?».

Кроме того, в этот день можно будет посетить лекции «Один для всех: как устроен Центр управления Комплекса городского хозяйства Москвы» и «Пешеходная навигация в мегаполисе».

При этом в оба дня в 13:00 и 15:00 для детей старше шести лет проведут мастер-классы «Моя улица», где можно будет создать улицу по собственному проекту, отметили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

До этого сообщалось, что праздничные мероприятия пройдут в Школе управления «Сколково» в ее 16-й день рождения, 17 сентября.